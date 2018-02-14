Умтити назвал свои условия "Барселоне" для продления контракта

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Умтити назвал свои условия "Барселоне" для продления контрактаЗащитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити назвал свои условия своему клубу для продления действующего контракта.

Так, по сведениям sport.es, 24-летний бек уведомил руководство "сине-гранатовых", что по новому соглашению он хотел бы зарабатывать 6 миллионов евро в год, которые ранее в случае трансфера ему предлагал английский "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Умтити сыграл в 25 матчах за "Барселону". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Барселона" интересуется футболистом молодежной сборной Франции. | soccernews.ru

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