Умтити: "Не могу представить себя вне "Барселоны"
Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити высказался о своём будущем в каталонском клубе.
"Я отлично чувствую себя физически и очень хочу играть. Но не могу представить себя вне "Барселоны". Это невозможно. Сейчас я хочу доказать, что мой уровень соответствует команде. Самое главное - вернуться и показать всем, что Саму в порядке", - приводит слова француза Mundo Deportivo.
Контракт Умтити с "Барсой" рассчитан до 2023 года. В этом сезоне он не провёл ни одного матча.
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