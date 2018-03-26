Умтити не намерен покидать "Барселону"

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити не намерен покидать свой клуб, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" уже начали переговоры со своим 24-летним беком, который хочет получать на "Камп Ноу" 9 миллионов евро в год, переговоры по продлению действующего контракта. Несмотря на то, что клуб ответил отказом на запрос француза, стороны намерены все-таки достичь соглашения и подписать новое соглашение, так как игрок не видит себя за пределами "Барсы".

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" уже начала поиски замены для Умтити. | soccernews.ru