Умтити не намерен уходить из "Барселоны"

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Умтити не намерен уходить из "Барселоны"Ведущий защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити не намерен уходить из своего клуба.

Об этом сам 24-летний бек заявил в интервью L'Equipe. Так, он заявил: "То, чего я хотел добиться, - это обсуждение моего нового контракта с клубом, что уже ранее произошло. Я очень ясно дал понять, чего я хочу. Я нахожусь в клубе, который позволил мне исполнить мою мечту играть в нем".

Напомним, Месси требует от "Барселоны" двух топовых игроков. | soccernews.ru

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