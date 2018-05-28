Умтити не намерен уходить из "Барселоны"

Ведущий защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити не намерен уходить из своего клуба.

Об этом сам 24-летний бек заявил в интервью L'Equipe. Так, он заявил: " То, чего я хотел добиться, - это обсуждение моего нового контракта с клубом, что уже ранее произошло. Я очень ясно дал понять, чего я хочу. Я нахожусь в клубе, который позволил мне исполнить мою мечту играть в нем ".

Напомним, Месси требует от "Барселоны" двух топовых игроков. | soccernews.ru