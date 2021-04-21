Умтити не перейдет в "Зенит"
Фото: инстаграм Самуэля Умтити
Переход французского защитника "Барселоны" Самуэля Умтити в "Зенит" не состоится, сообщает "Чемпионат".
По данным источника, петербургский клуб никогда не интересовался Умтити и не собирается покупать его в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет избавиться от игрока из-за его плохой формы в последние несколько лет, а также высокой зарплаты, которая составляет 12 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 27-летний Умтити провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
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|19
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|Севилья
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Гранада
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|27
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|Леванте
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
|16
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|20
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