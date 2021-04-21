Умтити не перейдет в "Зенит"

Фото: инстаграм Самуэля Умтити

Переход французского защитника "Барселоны" Самуэля Умтити в "Зенит" не состоится, сообщает "Чемпионат".

По данным источника, петербургский клуб никогда не интересовался Умтити и не собирается покупать его в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет избавиться от игрока из-за его плохой формы в последние несколько лет, а также высокой зарплаты, которая составляет 12 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 27-летний Умтити провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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