Умтити не покинет "Барселону" предстоящим летом

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Умтити не покинет "Барселону" предстоящим летом

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити продолжит выступать за клуб.

Как сообщает Sport.es, француз участвовал в телешоу, в котором на поставленные вопросы можно отвечать только "да" или "нет". На вопрос, останется ли он в "Барселоне". Умтити ответил "да".

Ранее ходили слухи, что Умтити из-за проблем с коленом потеряет место в составе и вынужден будет сменить клуб.

Соглашение Умтити с "Барсой" действует до 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие всего в 10 матчах.

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