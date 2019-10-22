Умтити не попал в заявку "Барселоны" на матч ЛЧ со "Славией" из-за травмы

Игрок "Барселоны" Самюэль Умтити пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Славией" из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

По данным источника, футболист был травмирован на одной из тренировок. У защитника диагностирован ушиб колена.

В этом сезоне Умтити участвовал лишь в 1 матче Примеры.

Матч "Славия" - "Барселона" пройдет завтра, 23 октября. Начало - в 22:00 (мск).

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