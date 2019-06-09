Умтити: "Не слышал разговоров о Гризманне в раздевалке "Барселоны"



Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити не подтвердил информацию о том, что его соотечественник форвард "Атлетико" Антуан Гризманн может перейти в каталонский клуб.

"Я не знаю перейдет ли Гризманн в "Барселону", это хороший вопрос. Не слышал разговоров об Антуане в раздевалке "Барселоны". Но может об нем говорят, когда меня там нет", - цитирует Умтити Goal.com.

Напомним, что с 1 июля сумма отступных в контракте Гризманна с "Атлетико" сократится до 120 миллионов евро. "Барселона" является главным претендентом на игрока.

В минувшем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

Не пропустите: Гризманн: "Я знаю, за какой клуб буду играть". | http://soccernews.ru