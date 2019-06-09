Умтити: "Не слышал разговоров о Гризманне в раздевалке "Барселоны"
Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити не подтвердил информацию о том, что его соотечественник форвард "Атлетико" Антуан Гризманн может перейти в каталонский клуб.
"Я не знаю перейдет ли Гризманн в "Барселону", это хороший вопрос. Не слышал разговоров об Антуане в раздевалке "Барселоны". Но может об нем говорят, когда меня там нет", - цитирует Умтити Goal.com.
Напомним, что с 1 июля сумма отступных в контракте Гризманна с "Атлетико" сократится до 120 миллионов евро. "Барселона" является главным претендентом на игрока.
В минувшем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32