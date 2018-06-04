Умтити: "Не видел себя за пределами "Барселоны"

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити прокомментировал продление контракта со своим клубом.

" Было много разговоров о моем будущем, но мой приоритет заключался в продлении сотрудничества с "Барсой". Это мой дом, и это моя мечта, это лучшие игроки в мире, и это лучший клуб в мире. Я не видел себя вне клуба, потому что я очень доволен городом и командой. Я не буду говорить о деньгах, потому что это не моя проблема, я хочу играть и выигрывать титулы - это самое главное.

Я остаюсь в "Барселоне", потому что это лучшая команда в мире. Я здесь нахожусь не из-за денег. Я пришел сюда, чтобы выигрывать титулы, ведь это самое важное в карьере. Я хочу побеждать, как это делал Андрес Иньеста. Для меня он - пример, и я хочу проделать то же самое ", - цитирует 24-летнего француза Le 10 Sport.

Напомним, сумма отступных за Умтити выросла почти в 10 раз.