Умтити, Нзонзи и Коман вызваны в сборную Франции на матчи с Уэльсом и Германией

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Умтити, Нзонзи и Коман вызваны в сборную Франции на матчи с Уэльсом и Германией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список футболистов, которые вызваны для участия в товарищеских матчах против Уэльса (10 ноября) и Германии (14 ноября), сообщает официальный сайт французской федерации футбола.

Вратари: Ареоля (ПСЖ), Костиль (Бордо), Манданда (Марсель).

Защитники: Динь, Умтити (оба - Барселона, Испания), Жалле (Ницца), Кошельни (Арсенал, Англия), Кимпембе, Курзава (оба - ПСЖ), Павар (Штутгарт, Германия), Варан (Реал, Испания).

Полузащитники: Матюиди (Ювентус, Италия), Нзонзи (Севилья, Испания), Рабио (ПСЖ), Сиссоко (Тоттенхэм, Англия), Толиссо (Бавария, Германия).

Нападающие: Коман (Бавария, Германия), Фекир (Лион), Жиру, Ляказетт (оба - Арсенал, Англия), Гризманн (Атлетико, Испания), Мартиаль (Манчестер Юнайтед, Англия), Мбаппе (ПСЖ), Товен (Марсель).

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