Умтити о своем будущем: "Я люблю "Барселону", мне нечего добавить"

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити прокомментировал слухи, которые приписывают ему возможный уход из клуба.

" Вчерашним празднованием гола я просто хотел сказать, насколько я люблю этот клуб. Мне нечего добавить. Я просто играю и делаю все правильно. Это самое важное для меня. Я пытаюсь делать все, чтобы приносить пользу "Барсе", и продолжу это делать ", - цитирует 24-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" побила рекорд "Интера" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru