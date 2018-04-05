Умтити о своем будущем: "Я люблю "Барселону", мне нечего добавить"

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Умтити о своем будущем: "Я люблю "Барселону", мне нечего добавить"Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити прокомментировал слухи, которые приписывают ему возможный уход из клуба.

"Вчерашним празднованием гола я просто хотел сказать, насколько я люблю этот клуб. Мне нечего добавить. Я просто играю и делаю все правильно. Это самое важное для меня. Я пытаюсь делать все, чтобы приносить пользу "Барсе", и продолжу это делать", - цитирует 24-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" побила рекорд "Интера" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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