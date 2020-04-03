Умтити определился с новым клубом

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити летом, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщает Football London, 26-летний француз хочет перебраться в "Челси". Агенты игрока уже связались с клубом по поводу возможного перехода.

Напомним, что в услугах Умтити также заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Контракт Умтити с "Барсой" рассчитан до лета 2023 год. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Умтити провел 16 матчей во всех турнирах.

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