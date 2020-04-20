Умтити определился со своим будущим в "Барселоне"

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити не намерен менять команду, несмотря на желание руководства клуба выставить его на трансфер.

По информации Sport.es, француз комфортно себя чувствует в раздевалке "сине-гранатовых" и уверен в своих перспективах снова стать игроком стартового состава.

26-летний Умтити выступает за "Барсу" с 2016 года, в текущем сезоне он получил 4 жёлтые карточки в 16 матчах.

Интерес к игроку проявляют ПСЖ, "Ювентус", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

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