Умтити определился со своим будущим в "Барселоне"

4 Теги барселонасамюэль умтити

Умтити определился со своим будущим в "Барселоне"

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити не намерен менять команду, несмотря на желание руководства клуба выставить его на трансфер.

По информации Sport.es, француз комфортно себя чувствует в раздевалке "сине-гранатовых" и уверен в своих перспективах снова стать игроком стартового состава.

26-летний Умтити выступает за "Барсу" с 2016 года, в текущем сезоне он получил 4 жёлтые карточки в 16 матчах.

Интерес к игроку проявляют ПСЖ, "Ювентус", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Такие кадры нам нкобходимы!Самуэль,если того требует ситуация,прокачан в симуляцих,изображении мук при отсутствии столкновения,похвалить хмыря-бездаря из Аргентины,он могёт!Visca El Barca!

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шнюк
шнюк

Сказало ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

После утреннего групповушки(по понедельникам Лео нравится именно этот вариант наказания) с Лео он естественно прибодрился))

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шнюк
шнюк

Сказало ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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