Умтити определился со своим новым клубом

Ведущий защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити намерен сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, 24-летний бек намерен принять предложение "Манчестер Юнайтед", который предлагает ему оклад в размере 9-ти миллионов евро и готов выплатить за него сумму отступных в размере 60-ти миллионов евро. Учитывая, что на "Камп Ноу" ему такую зарплату платить не собираются, француз рассчитывает летом перебраться в стан "красных дьяволов".

Напомним, Умтити озвучил свои требования "Барселоне". | soccernews.ru