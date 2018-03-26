Умтити определился со своим новым клубом

Теги барселонасамюэль умтитиманчестер юнайтед

Умтити определился со своим новым клубомВедущий защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити намерен сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, 24-летний бек намерен принять предложение "Манчестер Юнайтед", который предлагает ему оклад в размере 9-ти миллионов евро и готов выплатить за него сумму отступных в размере 60-ти миллионов евро. Учитывая, что на "Камп Ноу" ему такую зарплату платить не собираются, француз рассчитывает летом перебраться в стан "красных дьяволов".

Напомним, Умтити озвучил свои требования "Барселоне". | soccernews.ru

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