Умтити опять получил травму

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Умтити опять получил травму

"Барселона" сообщила об очередном повреждении центрального защитника Самюэля Умтити.

У 26-летнего футболиста возникли проблемы с левым коленом. Операция ему не потребуется, лечение будет консервативным.

Сроки восстановления француза пока неизвестны.

В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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