Умтити опять получил травму
"Барселона" сообщила об очередном повреждении центрального защитника Самюэля Умтити.
У 26-летнего футболиста возникли проблемы с левым коленом. Операция ему не потребуется, лечение будет консервативным.
Сроки восстановления француза пока неизвестны.
В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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|Команда
|М
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14