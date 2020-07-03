Умтити опять получил травму

"Барселона" сообщила об очередном повреждении центрального защитника Самюэля Умтити.

У 26-летнего футболиста возникли проблемы с левым коленом. Операция ему не потребуется, лечение будет консервативным.

Сроки восстановления француза пока неизвестны.

В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Барселона" договорилась с Хави. | http://soccernews.ru