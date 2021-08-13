Умтити отказал португальскому топ-клубу

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити мог оказаться в "Бенфике", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, видеть 27-летнего француза в своей команде хотел главный тренер "орлов" Жорже Жезуш.

Португальский клуб был готов заплатить 10 миллионов евро за футболиста, однако тот отказался от предложения.

В прошлом сезоне Умтити сыграл за "Барсу" 16 матчей. Его контракт с "блауграной" рассчитан до 2023 года.

Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны "Ниццы".

Не пропустите: Сетьен: "Я был шокирован, когда пришёл в "Барселону". | http://soccernews.ru