Умтити отказал португальскому топ-клубу

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Умтити отказал португальскому топ-клубу

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити мог оказаться в "Бенфике", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, видеть 27-летнего француза в своей команде хотел главный тренер "орлов" Жорже Жезуш.

Португальский клуб был готов заплатить 10 миллионов евро за футболиста, однако тот отказался от предложения.

В прошлом сезоне Умтити сыграл за "Барсу" 16 матчей. Его контракт с "блауграной" рассчитан до 2023 года.

Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны "Ниццы".

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