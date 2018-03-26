Умтити отказался опровергнуть свой возможный переход в "Манчестер Юнайтед"

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити отказался отвечать на вопрос о продлении им контракта со своим клубом.

Так, выступая на французском телевидении, 24-летний бек решил не давать ответ - подпишет ли он новое соглашение с "сине-гранатовыми". В то же время футболист отказался опровергнуть свой возможный переход в "Манчестер Юнайтед".

Действующий контракт Умтити с "Барселоной" рассчитан до лета 2021-го года. Сумма отступных за француза равняется 60-ти миллионам евро.

Напомним, Гризманн согласен снизить свои зарплатные требования ради перехода в "Барселону". | soccernews.ru