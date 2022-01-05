Умтити отказался перейти в турецкий топ-клуб

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Умтити отказался перейти в турецкий топ-клуб

Фото: инстаграм Самуэля Умтити/Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити отказался от перехода в "Фенербахче", сообщает Sport.es.

По сведениям источника, футболиста не заинтересовал вариант с переездом в Турцию, так как он хочет перейти в клуб, который играет в Лиге чемпионов. Стоит отметить, что прошлым летом Умтити отклонил предложения от пяти клубов.

В нынешнем 28-летний Умтити провел за "Барселону" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ньюкасл" готовит щедрое предложение по Умтити. | http://soccernews.ru
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