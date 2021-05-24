Умтити отказался уходить из "Барселоны"

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Умтити отказался уходить из "Барселоны"

Фото: инстаграм Самуэля Умтити/Автор неизвестен
Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити не собирается переходить в другой клуб в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист хочет продолжить в карьеру в каталонском клубе и не планирует рассматривать другие предложения, если таковые поступят. Впрочем, на данный момент интереса к Умтити нет. Француз уверен, что он близок к оптимальной форме и готов вернуться на топ-уровень.

Стоит отметить, что зарплата игрока составляет 12 миллионов евро в год.

В завершившемся сезоне 27-летний Умтити провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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