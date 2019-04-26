Умтити отказывается уходить из "Барселоны"

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Умтити отказывается уходить из "Барселоны"

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити сообщил руководству, что он не намерен покидать клуб летом, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист потребовал от клуба отклонять все предложения по его трансферу. Это может стать серьезной проблемой для "Барселоны", которая планировала инвестировать средства от трансфера Умтити в покупку защитника "Аякса" Матейса де Лигта.

Напомним, что Умтити пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травмы колена и провел всего 12 матчей. Французу предлагали сделать операцию, но он отказался от нее и предпочел лечиться консервативным способом.

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