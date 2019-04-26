Умтити отказывается уходить из "Барселоны"
Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити сообщил руководству, что он не намерен покидать клуб летом, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, футболист потребовал от клуба отклонять все предложения по его трансферу. Это может стать серьезной проблемой для "Барселоны", которая планировала инвестировать средства от трансфера Умтити в покупку защитника "Аякса" Матейса де Лигта.
Напомним, что Умтити пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травмы колена и провел всего 12 матчей. Французу предлагали сделать операцию, но он отказался от нее и предпочел лечиться консервативным способом.
Не пропустите: Месси мог покинуть "Барселону" в 2014 году. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Маркизио на восстановление потребуется от четырех до шести месяцев
-
"Спартак" рассматривает Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба
-
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча Лиги Чемпионов
-
Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке"
-
Кононов продолжит тренировать "Спартак" в следующем сезоне
Лента новостей
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2011-2015)
-
Маркизио на восстановление потребуется от четырех до шести месяцев
-
"Спартак" рассматривает Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба
-
Федерико Вальверде хочет заключить с "Реалом" новый контракт
-
Суарес: "Когда Месси уйдет из футбола, будет непросто"
-
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча Лиги Чемпионов
-
В сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы "Милана" на следующий сезон
-
Умтити отказывается уходить из "Барселоны"
-
В автокатастрофе погиб лучший друг Салы
-
Орлов: "Зенит" готов дать шанс Кокорину"
-
2
Погба попросил "Манчестер Юнайтед" начать переговоры с "Реалом"
-
"Челси" может пригласить Лэмпарда на пост главного тренера
-
Санчес может перейти "Интер" в случае сокращение зарплаты
-
Неймар: "Вместе с Азаром мы бы наделали много шума"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить Эриксена
-
Клопп: "Смотрю матчи шести клубов"
-
"Тоттенхэм" готов заплатить 50 миллионов евро за Дзаньоло
-
Игуаин может перейти в "Интер"
-
"Реал" готов заплатить 70 миллионов евро за полузащитника "Лиона"
-
Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|34
|36
|17
|Реал Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28