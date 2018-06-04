Умтити отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" из-за спортивного аспекта

Теги барселонасамюэль умтитиманчестер юнайтед

Умтити отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" из-за спортивного аспектаЗащитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" из-за спортивного аспекта.

Так, по сведениям sport.es, "красные дьяволы" вышли на контакт с 24-летним беком "сине-гранатовых" еще весной, предложив ему более выгодный контракт, нежели тот имел в своем клубе. Однако в итоге француз отказался переезжать на "Олд Траффорд", посчитав, что на "Камп Ноу" у него будет больше шансов на выигрыш трофеев.

Напомним, Умтити высказался о возможном переходе Гризманна в "Барселону". | soccernews.ru

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