Умтити побил французский рекорд, который держался 60 лет

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Умтити побил французский рекорд, который держался 60 лет

Защитник сборной Франции Самуэль Умтити открыл счет в матче 1/2 финала Чемпионата Мира-2018 против Бельгии (1:0, второй тайм).

Стоит отметить, что Умтити стал самым молодым французом, которому удалось забить гол в полуфинале мундиаля. Футболист отличился в возрасте 24 лет, 7 месяцев и 26 дней. 

По этому показателю Умтити превзошел достижение Жюста Фонтена, который отличился в 1958 году. Тогда ему было 24 года, 10 месяцев и 6 дней.

Не пропустите: Франция открыла счет в матче с Бельгией. | http://soccernews.ru

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