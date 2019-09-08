Умтити покинул расположение сборной Франции

Игрок "Барселоны" Самюэль Умтити вчера, 7 сентября, был травмирован в расположении сборной Франции. У форварда гематома на ноге. Об этом сообщается в твиттере команды.

Из-за повреждения футболист пропустит матч отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с командой Андорры.

Сегодня, 8 сентября, француз покинул расположение сборной Франции.

Напомним, что Умтити был вызван в сборную вместо травмированного Эмерика Ляпорта.

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