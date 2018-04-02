Умтити пошел на уступки "Барселоне"

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити пошел на уступки своему клубу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний бек снизил свои финансовые требования по новому окладу с девяти до восьми миллионов евро за сезон. Ответа от "сине-гранатовых" по сделанному запросу француз пока не получил.

В нынешнем сезоне Умтити сыграл в 33 матчах за "Барселону". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Умтити высказался о возможном переходе Гризманна в "Барселону". | soccernews.ru