Умтити пошел на уступки "Барселоне"

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Умтити пошел на уступки "Барселоне"Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити пошел на уступки своему клубу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний бек снизил свои финансовые требования по новому окладу с девяти до восьми миллионов евро за сезон. Ответа от "сине-гранатовых" по сделанному запросу француз пока не получил.

В нынешнем сезоне Умтити сыграл в 33 матчах за "Барселону". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Умтити высказался о возможном переходе Гризманна в "Барселону". | soccernews.ru

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