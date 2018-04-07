Умтити поставил ультиматум "Барселоне"

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити поставил ультиматум руководству своего клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний бек дал "сине-гранатовым" 30 дней на то, чтобы сделать ему достойное предложение о продлении контракта. Если за этот промежуток времени "Барса" не сможет согласовать с ним условия нового соглашения, француз будет готов рассматривать предложения от других клубов.

Отметим, что действующий контракт Умтити с "Барселоной" рассчитан до лета 2021-го года. По новому соглашению он хочет зарабатывать на "Камп Ноу" 9 миллионов евро за сезон.

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