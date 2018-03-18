Умтити принял решение по своему будущему

Теги барселонасамюэль умтитиманчестер юнайтед

Умтити принял решение по своему будущемуЗащитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити принял решение по своему будущему, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, ближайшим летом "Манчестер Юнайтед" будет готов заплатить за 24-летнего бека "сине-гранатовых" 60 миллионов евро, которые равняются сумме отступных за него. При этом самому футболисту "красные дьяволы" планируют предложить выгодный в финансовом плане контракт. Однако француз рассчитывает остаться на "Камп Ноу" и достичь соглашения с руководством "Барсы" по своему новому контракту.

Напомним, Хамес может перебраться в "Барселону". | soccernews.ru

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