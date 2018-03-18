Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити принял решение по своему будущему, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, ближайшим летом "Манчестер Юнайтед" будет готов заплатить за 24-летнего бека "сине-гранатовых" 60 миллионов евро, которые равняются сумме отступных за него. При этом самому футболисту "красные дьяволы" планируют предложить выгодный в финансовом плане контракт. Однако француз рассчитывает остаться на "Камп Ноу" и достичь соглашения с руководством "Барсы" по своему новому контракту.

Напомним, Хамес может перебраться в "Барселону". | soccernews.ru