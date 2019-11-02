Умтити приступил к полноценным тренировкам

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Умтити приступил к полноценным тренировкам

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити вернулся в строй после травмы.

По сведениям Marca, француз вернулся к полноценным тренировкам в общей группе. Игрока беспокоило колено, из-за чего пропускал последние две игры.

Напомним, что проблемы с коленом появились у Умтити в прошлом сезоне и из-за этого он пропустил большую часть сезона.

В этом сезоне Умтити принял участие в одном матче "Барселоны" в Примере.

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