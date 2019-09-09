Умтити прокомментировал связанные с ним трансферные слухи

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Умтити прокомментировал связанные с ним трансферные слухи

Защитник "Барселоны" Самуэль Умтити прокомментировал слухи, связанные его возможным трансфером в ПСЖ в обмен на форварда парижан Неймара. Об этом сообщает Canal Football Club.

"Не понимаю откуда вообще появляются эти слухи. Как то вечером друзья мне написали: "Ты перейдешь в "Арсенал"? Я хочу остаться в "Барселоне". Не знаю, связывался ли "Арсенал" с моим агентом, меня это не волнует. Я не собирался даже обсуждать интерес каких-либо клубов ко мне.

Слухи о том, что я мог стать разменной монетой в сделке по Неймару, это безумие. Это смешно, у меня нет слов, чтобы это прокомментировать. Я с детства мечтал играть за "Барселону", - сказал Умтити.

25-летний француз перешел в "Барселону" из "Лиона" за 25 миллионов евро в 2016 году. Каталонцы после 2-ух туров Примеры занимают 6 позицию турнирной таблицы.

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