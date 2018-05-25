Умтити прокомментировал возможное продление контракта с "Барселоной"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити поделился информацией о ходе переговоров по продлению соглашения с клубом.

"По новому соглашению пока тихо. Я смотрю на свой телефон, но там нет пропущенных вызовов. Надеюсь, что все решится до старта следующего сезона" - приводит слова Умтити Goal.com.

Напомним, что действующий контракт француза с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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