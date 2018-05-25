Умтити прокомментировал возможное продление контракта с "Барселоной"

Теги барселонасамюэль умтити

Умтити прокомментировал возможное продление контракта с "Барселоной"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити поделился информацией о ходе переговоров по продлению соглашения с клубом.

"По новому соглашению пока тихо. Я смотрю на свой телефон, но там нет пропущенных вызовов. Надеюсь, что все решится до старта следующего сезона" - приводит слова Умтити Goal.com.

Напомним, что действующий контракт француза с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Читайте также: В ближайшее время "Барселона" планирует завершить две сделки. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов