Умтити пропустит матч с "Эйбаром"

Центральный защитник "Барселона" Самюэль Умтити не попал в заявку на матч против "Эйбара" в рамках очередного тура чемпионата Испании.

Как информирует испанская пресса, фанцузский центрбек не имеет серьёзных проблем со здоровьем. Он начинал все 7 игр команды в этом сезоне в стартовом составе, а теперь получил отдых от тренерского штаба.

Отметим, что в заявку на игру попал Томас Вермален, однако в основе ожидается выход пары Жерар Пике - Хавьер Маскерано.

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