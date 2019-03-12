Умтити рассказал, почему пользуется парфюмом перед матчем

Теги барселонасамюэль умтитилионмаамаду диарра

Умтити рассказал, почему пользуется парфюмом перед матчем

Защитник "Барселоны" Самуэль Умтити рассказал, почему стал пользоваться духами перед тем, как выходит на матч. Об этом сообщает Sport.es.

"Пользоваться духами я начал еще в "Лионе". Однажды Мамаду Диарра приехал на тренировку с резервной командой, за которую я тогда играл. Диарра пользовался парфюмом. Я спросил почему он это делает, не смотря на то, что сильно потеет во время тренировки. Он мне сказал: "Благодаря этой привычке я выиграл много титулов с "Реалом". В Мадриде все используют духи в перерыве матчей", - сказал футболист. 

"Барселона" занимает лидирующее место в турнирной таблице чемпионата Испании.

А еще: Вальверде высказался о предстоящем матче "Барселона" - "Лион" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов