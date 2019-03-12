Умтити рассказал, почему пользуется парфюмом перед матчем

Защитник "Барселоны" Самуэль Умтити рассказал, почему стал пользоваться духами перед тем, как выходит на матч. Об этом сообщает Sport.es.

"Пользоваться духами я начал еще в "Лионе". Однажды Мамаду Диарра приехал на тренировку с резервной командой, за которую я тогда играл. Диарра пользовался парфюмом. Я спросил почему он это делает, не смотря на то, что сильно потеет во время тренировки. Он мне сказал: "Благодаря этой привычке я выиграл много титулов с "Реалом". В Мадриде все используют духи в перерыве матчей", - сказал футболист.

"Барселона" занимает лидирующее место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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