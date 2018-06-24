Умтити рискует пропустить матч с Данией

Защитник сборной Франции Самюэль Умтити рискует пропустить матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Дании.

Как сообщает Get French Football News, центрбек может не успеть восстановиться после травмы левого бедра, полученной в поединке с Перу.

Ожидается, что Умтити в стартовом составе "трёхцветных" заменит Преснель Кимпембе.

Напомним, что матч Франция - Дания состоится 26 июня.

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