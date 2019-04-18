Умтити рискует пропустить остаток сезона

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Умтити рискует пропустить остаток сезона

У защитника "Барселоны" Самюэля Умтити вновь возникли проблемы с коленом, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб пока не может назвать сроки восстановления французского центрбека, однако есть опасения, что он пропустит остаток текущего сезона.

25-летний футболист уже не тренируется в общей группе. В ближайшее время медицинский штаб "блауграны" оценит состояние его здоровья.

Из-за повреждения колена Умтити сыграл за "Барселону" в этом сезоне всего 12 матчей.

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