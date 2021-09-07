Умтити снизит зарплату

Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

"Барселона" в скором времени сможет сократить свою зарплатную ведомость за счет снижения оклада еще одного футболиста.

Как сообщает Marca, французский защитник Самюэль Умтити дал свое согласие на урезание заработной платы, понимая финансовые проблемы клуба.

Также отмечается, что он намерен доказать, что готов на многое ради клуба, за который хочет играть.

Отметим, что зарплата Умтити составляет 12 миллионов евро в год.

Ранее на такой шаг пошли капитаны команды: Жерар Пике, Жорди Альба, Серджи Роберто и Серхио Бускетс

Также не пропустите: Три гранда АПЛ претендуют на Райса. | http://soccernews.ru