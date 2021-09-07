Умтити снизит зарплату

Теги барселонасамюэль умтити

Умтити снизит зарплатуФото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

"Барселона" в скором времени сможет сократить свою зарплатную ведомость за счет снижения оклада еще одного футболиста.

Как сообщает Marca, французский защитник Самюэль Умтити дал свое согласие на урезание заработной платы, понимая финансовые проблемы клуба.

Также отмечается, что он намерен доказать, что готов на многое ради клуба, за который хочет играть.

Отметим, что зарплата Умтити составляет 12 миллионов евро в год.

Ранее на такой шаг пошли капитаны команды: Жерар Пике, Жорди Альба, Серджи Роберто и Серхио Бускетс

Также не пропустите: Три гранда АПЛ претендуют на Райса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Португалия без Роналду разгромила Азербайджан

Португалия без Роналду разгромила Азербайджан

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов