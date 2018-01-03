Умтити сообщил "Барселоне" свои планы на будущее

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити принял решение по своему будущему, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 24-летний бек через своих представителей сообщил руководству своего клуба, что он не заинтересован в переходе в английский "Манчестер Сити", который готов заплатить за него сумму отступных в размере 60-ти миллионов евро, и планирует продолжить выступления за "сине-гранатовых".

Напомним, Вальверде прокомментировал интерес "Манчестер Сити" к Умтити. | soccernews.ru