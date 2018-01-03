Умтити сообщил "Барселоне" свои планы на будущее

Теги барселонасамюэль умтитиманчестер сити

Умтити сообщил "Барселоне" свои планы на будущееЗащитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити принял решение по своему будущему, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 24-летний бек через своих представителей сообщил руководству своего клуба, что он не заинтересован в переходе в английский "Манчестер Сити", который готов заплатить за него сумму отступных в размере 60-ти миллионов евро, и планирует продолжить выступления за "сине-гранатовых".

Напомним, Вальверде прокомментировал интерес "Манчестер Сити" к Умтити. | soccernews.ru

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