Умтити стал лучшим игроком матча Франция – Бельгия



Сборная Франции обыграла Бельгию в полуфинале Чемпионата Мира-2018.

Лучшим игроком этого поединка был признан защитник французов Самюэль Умтити, который забил единственный мяч.

Благодаря этой победе Франция в третий раз в своей истории вышла в финал Чемпионата Мира.

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