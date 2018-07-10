Умтити стал лучшим игроком матча Франция – Бельгия

Теги франциябельгиясамюэль умтити

Умтити стал лучшим игроком матча Франция – Бельгия
Сборная Франции обыграла Бельгию в полуфинале Чемпионата Мира-2018.

Лучшим игроком этого поединка был признан защитник французов Самюэль Умтити, который забил единственный мяч.

Благодаря этой победе Франция в третий раз в своей истории вышла в финал Чемпионата Мира.

Не пропустите: Франция побеждает Бельгию и становится первым финалистом Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

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