Умтити тренируется по индивидуальной программе

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Умтити тренируется по индивидуальной программе

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити, который восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, приступил к тренировкам, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 24-летний француз занимался на поле по индивидуальной программе.

Напомним, что возвращение Умтити в строй ожидается в начале февраля.

Не пропустите: Умтити сообщил "Барселоне" свои планы на будущее. | http://soccernews.ru

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