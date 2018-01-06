Умтити тренируется по индивидуальной программе
Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити, который восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, приступил к тренировкам, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, 24-летний француз занимался на поле по индивидуальной программе.
Напомним, что возвращение Умтити в строй ожидается в начале февраля.
Не пропустите: Умтити сообщил "Барселоне" свои планы на будущее. | http://soccernews.ru
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|16
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|Реал Сосьедад
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|Леганес
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|12
|Сельта Виго
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|16
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|Леванте
|16
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|16
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|Депортиво Ла-Корунья
|16
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|19
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|11