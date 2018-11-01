Умтити вернулся к тренировкам "Барселоны" после травмы

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Умтити вернулся к тренировкам "Барселоны" после травмы

По данным Sport.es, защитник "Барселоны" Самуэль Умтити вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Умтити был травмирован в конце сентября. Ранее было известно, что врачи "Барселоны" рассматривали необходимость операции, из-за которой он бы выбыл на длительный срок.

"Барселона" готовится к гостевому матчу 11-го тура чемпионата Испании с "Райо Вальекано". Встреча пройдёт 3 ноября.

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