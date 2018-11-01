Умтити вернулся к тренировкам "Барселоны" после травмы

По данным Sport.es, защитник "Барселоны" Самуэль Умтити вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Умтити был травмирован в конце сентября. Ранее было известно, что врачи "Барселоны" рассматривали необходимость операции, из-за которой он бы выбыл на длительный срок.

Petit à petit

Poco a poco

pic.twitter.com/SIEKS0JLQh — Samuel Umtiti (@samumtiti) 1 ноября 2018 г.

"Барселона" готовится к гостевому матчу 11-го тура чемпионата Испании с "Райо Вальекано". Встреча пройдёт 3 ноября.

Не пропустите: Ничего личного, просто бизнес: Инфантино, 48 команд на ЧМ и арабские миллионы | http://soccernews.ru