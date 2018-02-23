Умтити всерьез рассматривает вариант со своим уходом в "Манчестер Юнайтед"

Ведущий защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити всерьез рассматривает вариант со своим уходом в английский "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 24-летний бек не может согласовать с "сине-гранатовыми" условия своего нового контракта - француз просит оклад в размере 8 миллионов евро в год, тогда как клуб ему готов платить на 3 миллиона евро меньше. Ввиду этого игрок уже начал задумываться о возможном переходе в стан "красных дьяволов", которые готовы удовлетворить его финансовые запросы.

Напомним, в "Барселоне" обеспокоены затянувшейся адаптацией Дембеле. | soccernews.ru