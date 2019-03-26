Умтити выдал стопроцентный показатель точных передач в игре с Исландией

Защитник сборной Франции Самюэль Умтити выполнил 100 процентов точных передач в игре против Исландии (4:0).

Как сообщает Opta Sports, игрок "Барселоны" совершил 107 пасов за игру. Отметим, что это рекорд среди игроков сборной за последнее десятилетие.

Напомним, что Умтити также забил победный гол в матче. После 2 туров Франция с 6 очками лидирует в группе Н.

Читайте также: Англия и Франция разгромили своих соперников в отборочном раунде Евро-2020. | http://soccernews.ru