Умтити выдал стопроцентный показатель точных передач в игре с Исландией
Защитник сборной Франции Самюэль Умтити выполнил 100 процентов точных передач в игре против Исландии (4:0).
Как сообщает Opta Sports, игрок "Барселоны" совершил 107 пасов за игру. Отметим, что это рекорд среди игроков сборной за последнее десятилетие.
Напомним, что Умтити также забил победный гол в матче. После 2 туров Франция с 6 очками лидирует в группе Н.
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|Ним
|28
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|Бордо
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|29
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|Нант
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