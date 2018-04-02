Умтити высказался о своем будущем в "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити заявил, что не собирается менять клуб в ближайшее время.

По информации СМИ, футболистом активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

"Мое будущее – это тема, о которой я не хочу говорить слишком много. Переговоров о продлении контракта не было. Что касается слухов, то я знаю об интересе нескольких клубов. Но опять же, у меня есть много целей, связанных с "Барселоной", поэтому на данный момент вопрос об уходе не возникает. Тем не менее, в футбольном мире все идет очень быстро. Но могу сказать, что сейчас я очень счастлив. Конечно, сумма отступных прописана в моем контракте. Все знают об этом, но меня это не интересует", - сказал он.

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