Умтити высказался о своем будущем в "Барселоне"

Теги самюэль умтитибарселона

Умтити высказался о своем будущем в "Барселоне"Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити заявил, что не собирается менять клуб в ближайшее время. 

По информации СМИ, футболистом активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

"Мое будущее – это тема, о которой я не хочу говорить слишком много. Переговоров о продлении контракта не было. Что касается слухов, то я знаю об интересе нескольких клубов. Но опять же, у меня есть много целей, связанных с "Барселоной", поэтому на данный момент вопрос об уходе не возникает. Тем не менее, в футбольном мире все идет очень быстро. Но могу сказать, что сейчас я очень счастлив. Конечно, сумма отступных прописана в моем контракте. Все знают об этом, но меня это не интересует", - сказал он.

Читайте: "Барселона" определила ещё двух кандидатов на замену Умтити  | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 30 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 30 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов