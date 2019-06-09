Умтити: "Я не хочу уходить из "Барселоны"



Французский защитник "Барселоны"​ Самуэль Умтити заявил, что он не намерен покидать каталонский клуб.

"У меня действует контракт с "Барселоной" и я счастлив в клубе. У меня был сложный сезон, но я не хочу уходить из клуба. В следующем сезоне я продолжу выступать за "Барселону", - приводит слова Умтити Marca.

Ранее сообщалось, что "Барселона" рассчитывает продать француза в летнее трансферное окно за 70-90 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Умтити провел за каталонский клуб 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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