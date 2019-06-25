Умтити: "Я счастлив, что могу жить своей страстью и делать это в "Барселоне"

Игрок "Барселоны" Самуэль Умтити рассказал, как чувствует себя в каталонском клубе и в Барселоне. Об этом сообщает Marca.

"Для меня Барселона - это лучшее место, где можно жить и работать. Люди, атмосфера, команда, мои товарищи - меня все устраивает. Никогда не представлял чего то лучше, чем быть в "Барселоне". Я счастлив, что могу жить своей страстью и делать это в каталонской команде", - сказал Умтити.

25-летний футболист перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Лиона" за 25 миллионов евро. В минувшем сезоне он играл в 15 матчах, сделав 1 ассист.

На данный момент его трансферная стоимость - 70 миллионов евро.

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