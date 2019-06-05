Умтити заявил, что не хочет покидать "Барселону"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити не хочет покидать каталонский клуб этим летом. Об этом пишет Marca.

По данным издания, 25-летний французский игрок сообщил руководству сине-гранатовых, что не намерен переходить в другую команду.

Ранее сообщалось, что в Умтити заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист участвовал в 15 матчах в Ла Лиге, отметившись 1 ассистом.

Умтити перешел в "Барселону" в 2016 году из "Лиона" за 25 миллионов евро. В 2018 году он подписал контракт с каталонским клубом до 2023 года.

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