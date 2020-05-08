Умяров перечислил деньги тверской больнице для борьбы с коронавирусом

Теги спартак москванаиль умяровкоронавирус

Умяров перечислил деньги тверской больнице для борьбы с коронавирусомХавбек "Спартака" Наиль Умяров оказал финансовую помощь больнице в Тверской области. Об этом сообщает Тверьград.

На деньги футболиста больница закупила 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2000 пар перчаток и два бесконтактных инфракрасных термометра. 6 мая они поступили в больницу.

"Признаться, мы были в шоке, когда футболист «Спартака» позвонил нам в больницу и предложил свою помощь. При этом Наиль выразил готовность практически сразу перечислить нам необходимые финансовые средства, лишь попросил позднее предоставить отчет о наших приобретениях.

Весь коллектив Фировской ЦРБ выразил благодарность Наилю за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России", - рассказали в администрации больницы.

По последним данным, в России зафиксировано 177 160 случаев заболевания коронавирусом.

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