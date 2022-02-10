Умяров поделился мнением о Шамаре Николсоне

Фото: инстаграм Умярова\Автор неизвестен

Хавбек московского "Спартака" Наиль Умяров высказался о новичке команды, нападающем Шамаре Николсоне.

Новый форвард Шамар Николсон знаком меньше, чем остальные новички. Какие у него сильные качества?

"Бросилось в глаза его завершение: на одной из тренировок мы выполняли упражнение, где нужно было сделать прокат и завершить.

Мне кажется, Николсон десять из десяти забил", – сказал Умяров.

В товарищеских матчах Николсон забил три гола за красно-белых.

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