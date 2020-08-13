Умяров поделился ожиданиями от матча "Спартака" против "Ахмата"

Хавбек "Спартак" Наиль Умяров рассказал, чего ждет от матча 2-го тура РПЛ с "Ахматом".

"Хотели начать сезон с победы, обидно, что не получилось. В первую очередь мы смотрим на себя, не забили свои моменты, но нужно двигаться дальше и побеждать уже в следующей игре. Судейство? Мы смотрим на свою игру, а о судействе говорим в меньшей степени.

Знаем, что "Ахмат" поменял тренера, команда немного тоже поменялась. Главное - победить и показать хорошую игру. Для победы нужно реализовывать свои моменты, и все будет хорошо", - сказал Умяров в интервью клубной пресс-службе.

Матч "Спартак" - "Ахмат" состоится завтра, 14 августа, на "Открытие Арена". Начало игры - 20:00 (мск).

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