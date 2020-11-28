Умяров пошутил о провале российских клубов в еврокубках

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров с юмором прокомментировал неудачные результаты команд из РПЛ на евроарене.

Напомним, что в 16 матчах группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы российские клубы не одержали ни одной победы.

"Первая и главная причина понятна: в еврокубках не играет "Спартак". А если серьёзно, то надеюсь, что ситуация поменяется - и наши команды начнут набирать очки для общего рейтинга коэффициентов", - сказал Умяров.

В этом сезоне Россию в еврокубках представляют "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" (все - ЛЧ) и ЦСКА (ЛЕ). "Спартак" не получил право участвовать в международных турнирах, поскольку финишировал на седьмом месте в прошлом розыгрыше РПЛ.

Не пропустите: "Спартак" начал сотрудничать с мобильной игрой. | http://soccernews.ru