Умяров пошутил о провале российских клубов в еврокубках
Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров с юмором прокомментировал неудачные результаты команд из РПЛ на евроарене.
Напомним, что в 16 матчах группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы российские клубы не одержали ни одной победы.
"Первая и главная причина понятна: в еврокубках не играет "Спартак". А если серьёзно, то надеюсь, что ситуация поменяется - и наши команды начнут набирать очки для общего рейтинга коэффициентов", - сказал Умяров.
В этом сезоне Россию в еврокубках представляют "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" (все - ЛЧ) и ЦСКА (ЛЕ). "Спартак" не получил право участвовать в международных турнирах, поскольку финишировал на седьмом месте в прошлом розыгрыше РПЛ.
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