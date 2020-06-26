Умяров рассказал о целях "Спартака" на остаток сезона

Хавбек московского "Спартака" Наиль Умяров поведал, какие краткосрочные задачи стоят перед "красно-белыми".

"Постараемся финишировать в пятёрке и взять Кубок страны. Это цели на ближайшее время. В следующем сезоне появятся новые мечты и планы", – сказал Умяров.

По итогам 23 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, дающее право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Что касается Кубка России, то "народной команде" предстоит полуфинальный гостевой поединок с "Зенитом".

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