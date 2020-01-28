Умяров рассказал о своём отношении к слухам про интерес "Манчестер Юнайтед"

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Умяров рассказал о своём отношении к слухам про интерес "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров дал понять, что не верит в достоверность информации о заинтересованности "Манчестер Юнайтед" в его услугах.

"Да ну, заканчивай! Мало ли всяких вбросов? Ты ещё скажи, что я в шорт-листе. Он где заканчивается - на Луне? Ну само собой, что за мной следят, я же играю в основе молодёжной сборной России и "Спартака". Понятно, что за молодыми следят. Сыграешь несколько хороших матчей на уровне сборных, и внимание увеличивается. Но, если честно, мне даже думать об этом сейчас не хочется", - сказал 19-летний футболист.

Умяров является воспитанником "Чертаново". В "Спартак" он перебрался год назад за 300 тысяч евро, сыграл 18 матчей, результативными действиями не отличался.

Контракт хавбека с "красно-белыми" рассчитан до июня 2023 года. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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